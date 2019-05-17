Пятница, 17 Мая 2019 года
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BMW представила юбилейную модель седана M5

Техника

В честь 35-летия выпуска

BMW представила юбилейную модель седана M5
Иллюстрация: Bmwblog
BMW-M5-Edition-35-Years

Берлин, 17 мая 2019, 12:14 — REGNUM  Немецкая компания BMW в честь 35-летнего юбилея с момента выпуска первой модели седана M5 представила его обновленную версию. Об этом сообщается на официальном блоге компании.

Мощность двигателя BMW M5 Edition 35 Years составит 617 л. с., крутящий момент — 750 Нм. Тираж юбилейной серии будет всего 350 экземпляров. Все автомобили получат черную окраску Individual Frozen Dark Grey II.

У новинки будут эксклюзивные 20-дюймовые колеса Graphite Grey и черные глянцевые тормозные суппорты.

Во внешности M5 Edition нет ни одного упоминания о юбилее модели. Однако в салоне на это намекает золотистая пластина с юбилейной гравировкой в белом цвете на центральной консоли.

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