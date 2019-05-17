BMW представила юбилейную модель седана M5

Берлин, , 12:14 — REGNUM Немецкая компания BMW в честь 35-летнего юбилея с момента выпуска первой модели седана M5 представила его обновленную версию. Об этом сообщается на официальном блоге компании.

Мощность двигателя BMW M5 Edition 35 Years составит 617 л. с., крутящий момент — 750 Нм. Тираж юбилейной серии будет всего 350 экземпляров. Все автомобили получат черную окраску Individual Frozen Dark Grey II.

У новинки будут эксклюзивные 20-дюймовые колеса Graphite Grey и черные глянцевые тормозные суппорты.

Во внешности M5 Edition нет ни одного упоминания о юбилее модели. Однако в салоне на это намекает золотистая пластина с юбилейной гравировкой в белом цвете на центральной консоли.

Читайте также: BMW прекращает выпуск 3-Series Gran Turismo