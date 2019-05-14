Технико-экономическая зона Ичжуан в Пекине будет покрыта 5G до конца года

Пекин, , 08:57 — REGNUM Экономико-технологическая зона в Ичжуане, расположенная в юго-восточном пригороде Пекина будет иметь покрытие сетями 5G уже до конца 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

К концу текущего года в районе будет построено более 200 станций связи с поддержкой технологий пятого поколения, было сообщено на специальной конференции, проведенной в Ичжуане.

Сеть 5G, как ожидается, позволит предприятиям, расположенным в районе получить более скоростной доступ к интернету, что должно увеличить эффективность работы, было отмечено во время мероприятия.

Власти Пекина намерены потратить более 30 млрд юаней ($4,4 млрд) на создание сети связи 5G к 2022 году, если верить плану развития сетей пятого поколения, выпущенному властями столицы Поднебесной в январе 2019 года.