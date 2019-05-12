Сенатор США предложил запретить «лутбоксы»

Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Сенатор США от штата Миссури Джош Хоули внёс на рассмотрение законопроект, ограничивающий использование микротранзакций в онлайн-играх. Об этом сообщает BBC.

«Лутбоксами» называют наборы случайных предметов, которые могут приобретаться в некоторых видеоиграх. При совершении таких покупок игроки не знают, что именно они получат, поэтому такие сделки могут быть приравнены к азартным играм.

Сенатор-республиканец рассказал, что предложил законопроект, запрещающий использование «лутбоксов» в играх, доступных для несовершеннолетних.

«Когда игра предназначена для детей, разработчики игр не должны допускать монетизации зависимости. И когда дети играют в игры, предназначенные для взрослых, они должны быть защищены от принудительных микротранзакций. Разработчики игр, которые сознательно эксплуатируют детей, должны столкнуться с юридическими последствиями», — отметил сенатор.

Отмечается, что законопроект должен быть доработан в специальных комитетах перед тем, как будет вынесен на рассмотрение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава Международной ассоциации разработчиков игр Джен Маклин призвала разработчиков видеоигр выработать единые правила при продаже «лутбоксов».

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