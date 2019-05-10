Пятница, 10 Мая 2019 года
12:52:05 МСК

В Telegram появилась функция архивирования чатов

Техника

Функция добавлена в версии мессенджера 1.7

В Telegram появилась функция архивирования чатов
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Telegram

Вашингтон, 10 мая 2019, 12:30 — REGNUM  В новой версии мессендежра Telegram 1.7 появилась функция добавления чатов в архив. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

После архивации чата он помещается в отдельную папку «Архив», которая отображается в первой строчке списка чатов. Если в настройках чата не отключены уведомления, то при появлении нового сообщения он возвращается в общий список. При выключенных уведомлениях чаты остаются в архиве постоянно.

Новая функция доступна как в мобильном приложении, так и в версии мессенджера для настольных компьютеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле бета-тестеры мессенджера WhatsApp сообщили о тестировании похожей функции, позволяющей скрывать чат, не выходя из него.

Читайте ранее в этом сюжете: В WhatsApp тестируют функцию отключения нежелательных чатов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мессенджеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить