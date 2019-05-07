Китайские врачи провели ультразвуковое обследование пациента через сеть 5G

Гуанчжоу, Китай, , 08:46 — REGNUM Врачи из госпиталя города Гуанчжоу на юге Китая провели ультразвуковое сканирование пациента на расстоянии 60 км, используя сети 5G, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

За время 20-минутного сканирования, трое докторов из Первого народного госпиталя Гуанчжоу проводили все необходимые операции при помочи роботизированной руки, которая была оснащена ультразвуковым сканером. В этот момент пациент находился в другом госпитале Гуанчжоу, расположенном в районе Наньша. Врачи наблюдали за процессом через огромные мониторы, поставленные перед ними.

Гуанчжоуское подразделение китайского оператора мобильной связи China Unicom обеспечивало в момент операции техническую поддержку процесса. Как сообщили в компании, благодаря низким задержкам сигнала, характерных для сетей пятого поколения, стало возможно проводить подобного рода манипуляции.

Президент Первого народного госпиталя Гуанчжоу Цао Цзе отметил, что его госпиталь планирует и дальше развивать применение современных технологий в медицине, включая проведение удаленных медицинских консультаций и даже хирургических операций, требующих неотложного профессионального вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в китайской провинции Фуцзянь была проведена первая в мире удаленная медицинская операция через сети пятого поколения.

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