Вторник, 7 Мая 2019 года
09:22:44 МСК

Китайские врачи провели ультразвуковое обследование пациента через сеть 5G

Техника

Пациент находился за 60 от медиков

Гуанчжоу, Китай, 7 мая 2019, 08:46 — REGNUM  Врачи из госпиталя города Гуанчжоу на юге Китая провели ультразвуковое сканирование пациента на расстоянии 60 км, используя сети 5G, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

За время 20-минутного сканирования, трое докторов из Первого народного госпиталя Гуанчжоу проводили все необходимые операции при помочи роботизированной руки, которая была оснащена ультразвуковым сканером. В этот момент пациент находился в другом госпитале Гуанчжоу, расположенном в районе Наньша. Врачи наблюдали за процессом через огромные мониторы, поставленные перед ними.

Гуанчжоуское подразделение китайского оператора мобильной связи China Unicom обеспечивало в момент операции техническую поддержку процесса. Как сообщили в компании, благодаря низким задержкам сигнала, характерных для сетей пятого поколения, стало возможно проводить подобного рода манипуляции.

Президент Первого народного госпиталя Гуанчжоу Цао Цзе отметил, что его госпиталь планирует и дальше развивать применение современных технологий в медицине, включая проведение удаленных медицинских консультаций и даже хирургических операций, требующих неотложного профессионального вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в китайской провинции Фуцзянь была проведена первая в мире удаленная медицинская операция через сети пятого поколения.

Читайте также: Китай первым в мире осуществил удаленную медицинскую операцию через сеть 5G

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить