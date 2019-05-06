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В Мурманске приступили к докованию ПЭБ «Академик Ломоносов»

Техника

Сооружению предстоит покраска и осмотр

В Мурманске приступили к докованию ПЭБ «Академик Ломоносов»
Иллюстрация: Rosatom.ru
ПЭБ «Академик Ломоносов»

Мурманск, 6 мая 2019, 18:20 — REGNUM  В Мурманске начата операция по докованию плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФГУП «Атомфлот», энергоблок будет поставлен в док для проведения осмотра и покраски подводной части.

Напомним, летом ПЭБ планируют отбуксировать в порт Певек, где он заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Ожидается, что первые киловатты электроэнергии ПАТЭС выдаст в сеть в декабре 2019 года.

Справка:

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20 870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.«Академик Ломоносов» сооружен на площадке ФГУП «Атомфлот» при участии специалистов АО «Балтийский завод».

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Атомная энергетика
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