Понедельник, 6 Мая 2019 года
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Компания Ford выпустит ограниченную версию Mustang GT-S

Техника

Для прокатной компании Sixt

Компания Ford выпустит ограниченную версию Mustang GT-S
Иллюстрация: Tarantas.news
Спецверсия Mustang GT-S

Дирборн, США, 6 мая 2019, 18:08 — REGNUM  Автокомпания Ford создаст 21 автомобиль версии Mustang GT-S. Об этом 6 мая сообщается на сайте Tarantas.news.

Авто выпустят специально для немецкой прокатной компании Sixt.

Mustang GT-S получит апельсиновый окрас с двумя черными полосами вдоль кузова.

Под капотом машины будет находиться компрессорный движок V8 объёмом 5,0 литров. Его максимальная мощность составит 600 л. с. С мотором в паре будет работать 10-позиционный «автомат».

Mustang GT-S снабдят фирменными дисками Shelby и тормозами от Brembo. Кроме того, у новинки будет особая настройка подвески.

Один экземпляр этого эксклюзивного авто будет передан директору Sixt — Себастьяну Биркелю.

Сообщается, что все спецверсии Mustang GT-S будут записаны в реестр Shelby и получат серийный номер.

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