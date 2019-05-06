Компания Ford выпустит ограниченную версию Mustang GT-S

Дирборн, США, , 18:08 — REGNUM Автокомпания Ford создаст 21 автомобиль версии Mustang GT-S. Об этом 6 мая сообщается на сайте Tarantas.news.

Авто выпустят специально для немецкой прокатной компании Sixt.

Mustang GT-S получит апельсиновый окрас с двумя черными полосами вдоль кузова.

Под капотом машины будет находиться компрессорный движок V8 объёмом 5,0 литров. Его максимальная мощность составит 600 л. с. С мотором в паре будет работать 10-позиционный «автомат».

Mustang GT-S снабдят фирменными дисками Shelby и тормозами от Brembo. Кроме того, у новинки будет особая настройка подвески.

Один экземпляр этого эксклюзивного авто будет передан директору Sixt — Себастьяну Биркелю.

Сообщается, что все спецверсии Mustang GT-S будут записаны в реестр Shelby и получат серийный номер.

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