Шэньчжэнь станет первым городом Китая с коммерческой сетью 5G

Шэньчжэнь, Китай, , 13:01 — REGNUM До конца года в китайском городе Шэньчжэнь будет развёрнуто 7 тысяч базовых станций сети мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на администрацию города.

Замглавы управления по делам промышленности и информационных технологий Шэньчжэня Сюй Чжибинь рассказал, что запуск коммерческого использования 5G в городе планируется осуществить к 2020 году. Он добавил, что Шэньчжэнь является не только китайским, но и мировым лидером в сфере технологий 5G.

Отметим, первой страной, запустившей сеть 5G в национальном масштабе, стала Южная Корея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к маю в Южной Корее количество абонентов, постоянно использующих сеть 5G, достигло 260 тысяч.

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