Вашингтон, США, , 14:08 — REGNUM

Работу складов удастся полностью автоматизировать не ранее, чем через 10 лет, заявил директор Amazon Robotics Скотт Андерсон. Об этом сообщает Reuters.

Американская компания Amazon является крупнейшей в мире платформой электронной коммерции. Директор дочернего предприятия Amazon, специализирующегося на производстве робототехнических систем, рассказал журналистам о планах компании по автоматизации процессов.

Андерсон сообщил, что существующий уровень развития технологий не позволяет добиться полной автоматизации.

«В нынешнем виде технология очень ограничена. Эта технология очень далека от полностью автоматизированной рабочей станции, которая нужна нашей компании», — отметил директор Amazon Robotics.

Он добавил, что пройдёт не менее 10 лет, прежде чем в компании добьются полной автоматизации обработки заказов на складах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле эксперты Организации экономического сотрудничества и развития представили доклад, согласно которому в течение следующих 20 лет будут полностью роботизированы до 14% рабочих мест в странах-членах организации.