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NASA и SpaceX отменили запуск грузового корабля Dragon к МКС

Техника

Запуск отменён из-за сбоя в работе энергосистем корабля

Таллахасси, США, 3 мая 2019, 10:58 — REGNUM  Старт грузового корабля Dragon с ракетой-носителем Faclon 9, планировавшийся на 3 мая, отменён из-за проблем с энергосистемами корабля. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Космический корабль Dragon должен был отправиться к Международной космической станции (МКС) в 10:11 по московскому времени. Сообщается, что запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был отменён из-за проблем в работе энергосистем корабля.

В компании SpaceX, разработавшей корабль Dragon и ракету-носитель Falcon 9, отметили, что, если специалистам удастся решить возникшие проблемы, то корабль будет запущен 4 мая.

Планируется, что Dragon доставит на борт МКС около 2,5 тонн полезного груза. В рамках этого запуска будет повторно использоваться капсула корабля Dragon, которая применялась при запуске к МКС в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально запуск очередной миссии Dragon к МКС планировался на 1 мая, однако 30 апреля было принято решение о переносе даты запуска.

Читайте ранее в этом сюжете: Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен до 3 мая

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Космические полеты, аппараты и исследования
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