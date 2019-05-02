Четверг, 2 Мая 2019 года
13:03:20 МСК

Nissan может перестать производить родстеры 370Z

Техника

Будущее всей серии пока не ясно

Токио, 2 мая 2019, 12:59 — REGNUM  Японский автопроизводитель Nissan может прекратить производство родстеров 370Z (двухместный автомобиль с откидной крышей), сообщает 2 мая издание Motorauthority.

По данным источника, модель Nissan 370Z 50th Anniversary, выпущенную, соответственно к 50-летию модели, которую Nissan представил на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, перестанет производиться уже до конца текущего года.

При этом будущее всей серии не ясно, некоторые источники в Nissan говорят, что на ней поставлен крест и не только на варианте родстера, а другие утверждают, что есть варианты разработки нового поколения 370Z.

При этом на европейском рынке в прошлом году было продано всего около 700 автомобилей данной серии, а в США — 3,5 тысячи, что говорит о возможной печальной судьбе данной модели.

Напомним, впервые современная 370Z была официально представлена в 2008 году в Лос-Анджелесе. Автомобиль оснащается 370-сильным шестипоршневым двигателем мощностью 370 л.с. и двумя вариантами коробки передач: либо 6-ступенчатой «механикой», либо 7-ступенчатым «автоматом» Jatco.

Отметим, в США ценник модели 370Z начинается от 30.985доларов, что составляет около 2,009 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить