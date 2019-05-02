Tesla готовится выпустить ещё один вариант Model 3

Сакраменто, США, , 11:30 — REGNUM Американская компания Tesla намеревается выпустить ещё один вариант своего электромобиля Model 3, сообщает 2 мая портал SpeedMe.

Согласно данным источника, данная версия будет создана для того, чтобы канадские покупатели могли воспользоваться при её покупке государственными программами поддержки электрокаров, действующих в стране.

Модель будет называться «Standard Range», однако для Tesla его следует называть «Low Range». Также известно, что данная версия будет иметь пробег до 150 км на одном заряде батарей.

Новинка будет стоить 44.999 канадских долларов до уплаты сборов, что ниже стоимости базовой цены версии Model Standard Range Plus почти на 9 тысяч канадских долларов.

При это канадские власти платят субсидии в размере 5 тысяч американских долларов владельцам электромобилей, однако в это число входят только модели стоимостью ниже 45 тысяч канадских долларов. Версия Model 3 Standard Range теперь сможет попасть в данный список.