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Эксперты назвали самые популярные французские марки в России

Техника

Наиболее популярной в России стала французская марка Renault

Эксперты назвали самые популярные французские марки в России
Lernestorod
Автомобиль марки Renault

Москва, 2 мая 2019, 10:05 — REGNUM  Наиболее популярные в Росси марки автомобилей французского производства назвали 2 мая эксперты «Автостат Инфо».

Как следует из данных источника, наиболее популярной в России стала французская марка Renault. Автомобилей данного производителя было продано в первом квартале в России 28.581 экземпляр, что на 4,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Другие французские марки — Peugeot и Citroen, продемонстрировали за это же время гораздо более скромные результаты. За первый квартал 2019 года машин марки Peugeot было продано в России 382 единицы, что есть падение на 42,2% по сравнению с прошлым годом (661), а автомобилей под брендом Citroen 256 единиц, что на 35% меньше, чем в прошлом году (351).

При этом наиболее продаваемым в Росси автомобилем Renault стал внедорожник Duster, которого за первый квартал было продано в количестве 8.545 штук (-1,1% по сравнению с прошлым годом). На втором мест Renault Logan с результатом 7.242 автомашины за первый квартал (+15%), на третьем Renault Kaptur, которого продали 6.547 штук (+5,4%).

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