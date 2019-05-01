NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов

Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI). Это показало расследование Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), опубликованное 1 мая на сайте ведомства.

Твердотопливные четырёхступенчатые ракеты-носители «Таурус», позже переименованные в Minotaur-C, использовались для запуска орбитальной обсерватории OCO в 2009 году и спутника Glory в 2011. Оба этих запуска оказались неудачными. Предварительное расследование показало, что в обоих случаях головной обтекатель ракеты-носителя не раскрылся полностью, что не позволило сбросить его после выхода ракеты из атмосферы. Однако причины сбоя не были установлены.

Итоговый отчёт о расследовании был представлен только 30 апреля. Специалисты NASA установили, что сбой в работе головного обтекателя был вызван некачественными алюминиевыми деталями, которые компания SPI поставляла производителю ракет «Таурус» компании Orbital Sciences Corporation. Также было установлено, что SPI сфальсифицировала сертификаты на эти детали.

«NASA полагается на целостность нашей отрасли по всей цепочке поставок. Хотя мы проводим собственное тестирование, мы не можем повторно проверить каждый компонент. Вот почему мы требуем и оплачиваем определенные компоненты, которые будут проверены и сертифицированы поставщиком. Когда результаты тестирования изменяются и сертификаты выдаются неверно, миссии проваливаются. В нашем случае ракеты-носители «Таурус», потерпевшие неудачу в миссиях OCO и Glory, привели к потере более $700 млн и многолетней напрасной работе людей», — отметил представитель NASA Джим Норманн.

NASA приостановило деятельность SPI по госконтрактам и предложило отстранить компанию от работы по правительственным заказам на постоянной основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в NASA заявили о переносе запуска грузового корабля Dragon к Международной космической станции, планировавшегося на 1 мая.

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