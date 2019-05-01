На Тайване приступили к разработке связи 6G

Тайбэй, , 10:40 — REGNUM Министерство науки и технологий Тайваня приступило к рассмотрению исследовательских проектов по разработке шестого поколения (6G) мобильной связи. Об этом сообщает газета DigiTimes.

Мобильная связь пятого поколения (5G) ещё находится в состоянии развёртывания, однако правительство Тайваня уже готовится финансировать академические исследовательские проекты в сфере технологий 6G.

В качестве первоначальных целей, поставленных перед академическими структурами, стоит задача достижения скорости передачи данных до 100 Гбит/с.

Отмечается, что академические исследовательские проекты министрества станут первым шагом к реализации конкретных технологических решений, запланированных на 2030 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января южнокорейская компания LG Electronics совместно с Корейским институтом передовых технологий создала «Исследовательский центр 6G».

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