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На Тайване приступили к разработке связи 6G

Техника

Реализация конкретных технологических решений ожидается к 2030 году

Тайбэй, 1 мая 2019, 10:40 — REGNUM  Министерство науки и технологий Тайваня приступило к рассмотрению исследовательских проектов по разработке шестого поколения (6G) мобильной связи. Об этом сообщает газета DigiTimes.

Мобильная связь пятого поколения (5G) ещё находится в состоянии развёртывания, однако правительство Тайваня уже готовится финансировать академические исследовательские проекты в сфере технологий 6G.

В качестве первоначальных целей, поставленных перед академическими структурами, стоит задача достижения скорости передачи данных до 100 Гбит/с.

Отмечается, что академические исследовательские проекты министрества станут первым шагом к реализации конкретных технологических решений, запланированных на 2030 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января южнокорейская компания LG Electronics совместно с Корейским институтом передовых технологий создала «Исследовательский центр 6G».

Читайте ранее в этом сюжете: LG Electronics займется разработкой сети поколения 6G

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