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Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов 2018 года

Техника

Самой продаваемой моделью 2018 года стал iPhone X

Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов 2018 года
Kārlis Dambrāns
Смартфоны Samsung и Apple

Пекин, 1 мая 2019, 09:08 — REGNUM  Исследовательская компания Counterpoint Research представила рейтинг самых продаваемых смартфонов 2018 года. Об этом сообщает GizmoChina.

По оценкам экспертов Counterpoint Research, в десятку самых продаваемых смартфонов вошли 6 моделей iPhone (X, XS, XR, 8, 8 Plus, 7) американской компании Apple, 3 модели южнокорейской компании Samsung (Galaxy S9, S9 Plus, J6), а также Redmi 5A от китайской компании Xiaomi.

Отмечается, что было поставлено около 16 млн новых моделей iPhone XS Max и столько же iPhone XR. При этом общее количество поставок предыдущих моделей iPhone составило около 100 млн устройств.

Количество поставок Redmi 5A оценивается в 20 млн единиц, устройств от Samsung — около 19 млн каждой модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале аналитическая компания Strategy Analytics представила отчёт, согласно которому в 2018 году объём мировых поставок смартфонов сократился на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Читайте ранее в этом сюжете: Поставки смартфонов в 2018 году упали на 5%

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