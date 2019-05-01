При реставрации Нотр-Дама предложили использовать технологию 3D-печати

Париж, , 08:18 — REGNUM Базирующаяся в Нидерландах компания Concr3De предложила использовать аддитивные технологии (3D-печать) при восстановлении элементов собора Парижской Богоматери, пострадавших при пожаре. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Один из основателей компании Concr3De Эрик Гебоэрс рассказал изданию, что использование аддитивных технологий позволит существенно сократить время, требуемое для проведения реставрационных работ. Он уточнил, что компания предлагает использовать для восстановления повреждённых элементов собора не пластик, а золу и дроблёный известняк. В том числе может быть использован пепел, собранный на месте пожара.

Гебоэрс добавил, что специалисты Concr3De уже восстановили фигуру одной из гаргулий, украшавших верхнюю часть собора. Эта работа показала, что на изготовление метровой статуи технологией 3D-печати требуется менее суток, при этом затраты оказываются в 5−10 раз меньше, чем при изготовлении традиционными способами.

Напомним, крыша собора Парижской Богоматери загорелась 15 апреля. При пожаре был разрушен шпиль собора и участок крыши, пострадали некоторые из внутренних помещений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон провёл совещание, на котором обсуждалась реконструкция собора. Было решено, что реставрационные работы начнутся в сентябре 2019 года. Ожидается, что на полное восстановление Нотр-Дама потребуется не менее 5 лет.

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