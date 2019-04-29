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Samsung представила телевизор с вертикальным экраном

Техника

Новый телевизор создан специально для просмотра для мобильного контента, пояснили в компании

Сеул, 29 апреля 2019, 18:45 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung представила новый телевизор Sero с вертикальным экраном. Соответствующее сообщение размещено в официальном блоге компании.

Как отмечается, такое дизайнерское решение стало ответом на «потребности поколения миллениалов». Вертикальный экран телевизора позволит просматривать на нём мобильный контент, большая часть которого имеет вертикальную форму.

Сообщается, что телевизор также оснащён 4,1-канальным динамиком мощностью 60 ватт и может использоваться для воспроизведения музыки со смартфонов и различных онлайн-сервисов.

В Южной Корее новинка поступит в продажу в конце мая и будет стоить около $1,5 тысячи.

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