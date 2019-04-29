Bosch и Powercell планируют производить водородные топливные элементы

Берлин, , 14:28 — REGNUM Немецкий поставщик автомобилей Bosch подписывает соглашение со шведской компанией Powercell Sweden AB о совместном производстве водородных топливных элементов для электрификации грузовых автомобилей большой грузоподъемности. Об этом 29 апреля сообщает Reuters.

Как сообщают представители Bosch, компании планируют совместно разработать топливный элемент с полимер-электролитной мембраной (PEM) для массового производства. Сообщается, что компания Bosch инвестировала в сделку с Powercell один миллион евро.

По правилам Евросоюза грузовые автомобили должны сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 15% к 2025 году и на 30% — к 2030 году, что вынуждает автопроизводителей перейти на гибридные и электрические трансмиссии.

Для заправки водородных топливных элементов требуется меньше времени, чем для аккумуляторов электромобилей, что делает их более подходящими для использования в транспортных средствах.

Как заявили представители Bosch, один литр водорода содержит столько же энергии, сколько ее содержится в трех литрах дизельного топлива, поэтому к 2030 году водородные топливные элементы будут установлены на 20% авто.

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