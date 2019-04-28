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В ЕКА разработали маркеры для упрощения стыковки со спутниками

Техника

Разработанные маркеры должны упростить работы по дозаправке и утилизации орбитальных спутников

Будапешт, 28 апреля 2019, 12:48 — REGNUM  Специалисты венгерской компании Admatis разработали маркеры для космических аппаратов, которые упростят будущую работу по утилизации орбитального мусора. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Навигационные маркеры разработаны в рамках проекта ЕКА «Clean Space» (с англ. — чистый космос). Предполагается, что такими инфракрасными и фосфоресцентными маркерами будут оснащаться все спутники, запускаемые ЕКА.

Планируется, что маркеры будут использоваться для навигации при дозаправке орбитальных спутников, а также при возможных будущих работах по сведению с орбиты спутников, выработавших ресурс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте российские специалисты из ракетно-космического предприятия «Российские космические системы» представили проект космического аппарата для сбора и утилизации мусора на орбите Земли.

Читайте ранее в этом сюжете: Специалисты РКС представили проект сборщика космического мусора

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Космические полеты, аппараты и исследования
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