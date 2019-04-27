В Intel объяснили отказ от производства 5G-модемов для смартфонов

Нью-Йорк, США, , 10:24 — REGNUM Американская компания Intel свернула планы по производству модемных чипов пятого поколения (5G) для смартфонов в связи с тем, что лишилась основного потенциального покупателя. Об этом генеральный директор Intel Роберт Свон рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

В настоящее время Intel является основным поставщиком 4G-модемов для другой американской компании — Apple. Ожидалось, что 5G-модемы для следующих моделей смартфонов iPhone также будут поставляться Intel. Однако 16 апреля стало известно, что Apple урегулировала патентный спор с компанией Qualcomm, которая являлась основным поставщиком модемных чипов для смартфонов iPhone до 2017 года.

На следующий день в Intel объявили об отказе от производства модемных чипов 5G. В новом интервью Роберт Свон подтвердил, что это решение связано с урегулированием спора между Apple и Qualcomm.

«Мы оценили ожидаемую прибыль от поставок 5G-модемов для смартфонов в свете объявления от Apple и Qualcomm и поняли, что это производство станет нерентабельным», — рассказал генеральный директор Intel.

Свон отметил, что компания Intel продолжит работу над 5G-модемами для других электронных устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после объявления Intel об отказе от производства 5G-модемов для смартфонов, эксперты предположили, что такие чипы будут поставлять только пять компаний — южнокорейская Samsung, американская Qualcomm, тайваньская MediaTek, а также китайские Unisoc и HiSilicon.

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