В Джакарте представлен новый бюджетный кроссовер Honda BR-V

Джакарта, , 13:25 — REGNUM В индонезийской столице Джакарта на автомобильной выставке был представлен бюджетный кроссовер Honda BR-V. Об этом 26 апреля сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Новая версия бюджетного кроссовера получила незначительный рестайлинг экстерьера и интерьера.

Технические характеристики Honda BR-V не изменились. Под капотом обновленной модели всё тот же 1,2-литровый турбодвигатель, который способен развивать мощность до 120 л. с. Мотор работает с 6-позиционной «механикой» или вариатором.

Главным отличием нового кроссовера от предыдущей версии является более агрессивный обвес кузова. Бампер у авто получился более выразительный. Он комплектуется интегрированными светодиодными фонарями. Автопроизводители сделали решетку радиатора более массивной. Задняя часть машины также имеет новый бампер, модернизированные фонари и спойлер над крышкой багажника.

Что касается интерьера, то салон авто теперь может похвастаться более современной отделкой, улучшенной шумоизоляцией, мультимедийной системой последней версии с сенсорным экраном на передней консоли. Кроме того, у обновленной версии новое рулевое колесо.

Начало продаж кроссовера состоится в ближайшее время.

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