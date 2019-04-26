РКК «Энергия» планирует запускать космонавтов на МКС по одновитковой схеме

Москва, , 12:16 — REGNUM Одновитковую схему полета космических кораблей на Международную космическую станцию, которая сократит время сближения до 2 часов, разработали специалисты РКК «Энергия». Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

Ключевым преимуществом такой схемы станет сокращение времени нахождения космонавтов в небольшом объёме корабля.

«Запуски по одновитковой схеме позволят нам достичь абсолютного рекорда. И у нас есть все условия, чтобы обеспечить первенство России в этом направлении», — сообщил заместитель руководителя Центра расчетно-теоретического обеспечения Рафаил Муртазин.

Отмечается, что реализация одновитковой схемы станет возможной в течение ближайших 2−3 лет. Технология также понадобится для полёта к Луне и проведения спасательных операций в космосе.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин: пилотируемые полёты по сверхкороткой схеме начнутся в 2020 году