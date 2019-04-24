Среда, 24 Апреля 2019 года
17:35:38 МСК

В России разработаны сразу несколько комплексов по борьбе с беспилотниками

Техника

Предложенные решения смогут подавлять сигналы вражеских беспилотников на большом расстоянии

Москва, 24 апреля 2019, 14:48 — REGNUM  Сразу несколько решений в области борьбы с боевыми беспилотниками разработали российские предприятия, сообщает 24 апреля пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Так, ZALA Aero Group, входящая в концерн «Калашников», предложила защищаться от опасных дронов при помощи электромагнитного ружья REX 1. Эта «пушка», как отмечается, способна подавлять сигнал систем навигации и связи, которыми пользуются беспилотники, в радиусе двух километров.

Читайте также: «Калашников» испытал беспилотник для поиска утечек метана

В свою очередь, специалисты концерна «Автоматика» создали носимый комплекс противодействия БПЛА «Пищаль-ПРО». Он также подавляет сигналы навигационных систем и систем связи и управления на расстоянии до двух километров в условиях прямой видимости.

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» представил автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами на площади до 80 квадратных километров. Комплекс, получивший название «Солярис-Н», обнаруживает объект, анализирует его движение и исходящие сигналы, определяет его тип и дальнейшие действия относительно объекта.

Инженеры НИИ «Вектор» разработали радиоэлектронную пушку «СЕРП», которая в комплексе с пассивным когерентным локатором обеспечивает автоматическое сопровождение и подавление бортовой аппаратуры дронов на расстоянии до 20 километров. Уникальность пушки состоит в том, что она способна оставаться «невидимкой» для аппаратуры противника. При этом несколько объединенных в комплекс систем «СЕРП» могут покрыть защитным «куполом» большие объекты — электростанции, стадионы, крупные предприятия, военные базы.

Читайте также: Российский беспилотник для контроля состояния ЛЭП прошёл испытания

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспилотники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить