В России разработаны сразу несколько комплексов по борьбе с беспилотниками

Москва, , 14:48 — REGNUM Сразу несколько решений в области борьбы с боевыми беспилотниками разработали российские предприятия, сообщает 24 апреля пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Так, ZALA Aero Group, входящая в концерн «Калашников», предложила защищаться от опасных дронов при помощи электромагнитного ружья REX 1. Эта «пушка», как отмечается, способна подавлять сигнал систем навигации и связи, которыми пользуются беспилотники, в радиусе двух километров.

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В свою очередь, специалисты концерна «Автоматика» создали носимый комплекс противодействия БПЛА «Пищаль-ПРО». Он также подавляет сигналы навигационных систем и систем связи и управления на расстоянии до двух километров в условиях прямой видимости.

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» представил автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами на площади до 80 квадратных километров. Комплекс, получивший название «Солярис-Н», обнаруживает объект, анализирует его движение и исходящие сигналы, определяет его тип и дальнейшие действия относительно объекта.

Инженеры НИИ «Вектор» разработали радиоэлектронную пушку «СЕРП», которая в комплексе с пассивным когерентным локатором обеспечивает автоматическое сопровождение и подавление бортовой аппаратуры дронов на расстоянии до 20 километров. Уникальность пушки состоит в том, что она способна оставаться «невидимкой» для аппаратуры противника. При этом несколько объединенных в комплекс систем «СЕРП» могут покрыть защитным «куполом» большие объекты — электростанции, стадионы, крупные предприятия, военные базы.

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