Американской компании AT & T разрешили «обманывать потребителей» 5G-связью

Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Стали известны подробности судебного процесса между американскими телекоммуникационными компаниями Sprint и AT & T за использование вводящего в заблуждение значка 5GE. Оказалось, что разбирательство было «мирно урегулировано», сообщает Law360.

Детали условий урегулирования конфликта не разглашаются, однако сообщается, что AT & T продолжат использовать бренд 5GE. Напомним, что разбирательство между компаниями началось из-за того, что AT & T начали добавлять значок 5GE на некоторые модели смартфонов с Android и iOS. Однако, как оказалось, это было не настоящее 5G-подключение, а лишь название для расширенной сети 4G LTE.

После этого Sprint обвинили AT & T в том, что они обманывают своих потребителей и вредят потенциальному запуску настоящего 5G-подключения, которое Sprint планируют ввести летом 2019 года. Тем не менее представители AT & T заявили, что их клиентам нравится бренд 5GE и, что он никаким образом не мешает работе конкурентов.

Напомним, что 5G — это новое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за 4G-связью. Эта технология должна обеспечить более высокую пропускную способность по сравнению с предшественником, что в свою очередь обеспечит наибольшую доступность широкополосной мобильной связи. Сейчас технология 5G находится в стадии активного тестирования, в России этот вид мобильной связи должен появится к концу 2019 года.

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