Эксперт: продлить срок работы батареи смартфона просто

Москва, , 12:14 — REGNUM Срок службы смартфонов может быть продлён, если не допускать полной разрядки его батареи и избегать ситуации, когда он остается подключённым к сети после достижения 100% заряда аккумулятора, 23 апреля сообщил руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин.

По словам эксперта, наилучшим способом эксплуатации является вариант, когда есть возможность «поддерживать заряд смартфона в течение дня». Дмитрий Рябинин обратил внимание всех интересующихся данной проблемой, что «аккумуляторы не любят и полной разрядки: частая зарядка из выключенного состояния сокращает срок службы батареи». Увеличить срок службы батареи можно, соблюдая простое правило: отключать зарядное устройство, как только уровень зарядки достигнет показателя в 90%.

Аккумулятор, заряженный до 100%, подвергается риску, так как «после достижения полной зарядки мало кто из пользователей отключает устройство от розетки». Вред устройству наносит невнимательное отношение владельца. Ка заметил представитель Mail.ru Hi-Tech, «вы наверняка не следите за индикатором, чтобы остановить процесс в ту же минуту».

Далее, по словам эксперта, не отключённый «смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100%-ный заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети».

Данную опасность учитывает большинство производителей, использующих принцип «быстрой зарядки», когда максимально быстрый набор аккумулятором заряда идет до значения в 70%. Далее устройство замедляет процесс зарядки, так как батарея должна иметь возможность остыть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года южнокорейская компания Samsung уступила первенство компании Apple из США по поставкам смартфонов в Соединённые Штаты.

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