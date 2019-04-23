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Маск пообещал выпустить беспилотные такси от Tesla в следующем году

Техника

Эксперты восприняли его заявление скептически

Вашингтон, 23 апреля 2019, 03:42 — REGNUM  Глава компании Tesla американский бизнесмен Илон Маск анонсировал выпуск «роботакси» к 2020 году, сообщает агентство Reuters.

«Ровно через год с этого момента у нас будет более миллиона машин, способных самостоятельно передвигаться», — заявил он.

Предполагается, что такие «роботакси» могут поступить в продажу в США в 2020 году. Как отмечает агентство, эксперты из Соединенных Штатов скептически отнеслись к предсказаниям Маска, так как создание полностью автономных беспилотных такси — сложная задача, над которой уже не первый год трудятся такие компании, как Uber или Waymo.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января российский робот Promobot попал под колеса управляемого «автопилотом» автомобиля Tesla. Как сообщил водитель автомобиля, он просто хотел испробовать беспилотный режим управления электромобилем на пустой улице, однако автомобиль въехал в робота и нанес ему серьезные повреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП будущего: робот попал под колеса беспилотника Tesla

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