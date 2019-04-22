Составлен рейтинг самых популярных авто у жителей Москвы

Москва, , 11:37 — REGNUM KIA Rio в январе-марте 2019 года пользовалась самым большим успехом у жителей Москвы. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Третья по популярности в России KIA Rio заняла в московском рейтинге почетное первое место. Москвичи купили за первые три месяца 2019 года 1942 автомобиля данной марки. Однако это на 38% меньше, чем в первом квартале 2018 года.

Второе место на рынке Москвы у седана Volkswagen Polo. Его результат — 1891 проданное авто. Следующие строчки в рейтинге заняли модели — кроссовер Hyundai Creta (1676 единиц) и седан Hyundai Solaris (1496 единиц). Пятое место занял бизнес-седан Toyota Camry. Его купили 1355 автолюбителей.

Кроме того, в десятку самых продаваемых на московском авторынке моделей по итогам первого квартала 2019 года попали: лифтбек Skoda Octavia, кроссоверы Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и Renault Kaptur.

Напомним, за первый квартал 2019 года объем московского авторынка составил 45,4 тыс. машин. Этот показатель на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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