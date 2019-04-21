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BlackBerry Messenger прекратит работу в конце мая

Техника

Мессенджер BlackBerry был представлен в 2005 году

Джакарта, 21 апреля 2019, 10:35 — REGNUM  Работа мессенджера BlackBerry Messenger (он же BBM) будет прекращена 31 мая. Об этом сообщается в блоге компании-разработчика Emtek.

Первая версия мессенджера BlackBerry была представлена 1 августа 2005 года. По состоянию на 2015 год общее количество пользователей мессенджера составляло более 190 млн. Особенно популярной эта программа является в Индонезии, где в 2018 году ей пользовалось более 63 млн человек.

В Emtek объяснили, что решение о закрытие мессенджера вызвано тем, что компании не удалось привлечь новых пользователей, а многие старые переключились на другие платформы.

Отмечается, что платная корпоративная версия BlackBerry Messenger будет поддерживаться в течение года после закрытия обычной версии, для того, чтобы у компаний было достаточно времени для смены программного обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что администрация компании Facebook планирует объединить техническую инфраструктуру трёх мессендежров, принадлежащих компании — WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

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