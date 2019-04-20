Samsung уступил Apple лидерство на рынке смартфонов США

Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Американская компания Apple обошла южнокорейскую компанию Samsung по поставкам смартфонов в США по итогам первого квартала года. Об этом сообщает AppleInsider со ссылкой на исследовательскую компанию Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

По данным издания, среди смартфонов, поставленных в США в первом квартале 2019 года, количество устройств Apple составило 36%. Южнокорейская компания Samsung поставила 34% устройств, уступив американской компании первую строчку. Ещё 11% поставок пришлось на долю другой южнокорейской компании — LG. 10% смартфонов поставила американская компания Motorola.

Всего на долю Android-смартфонов пришлось 64% поставок, на долю iOS-устройств — 34%.

Отмечается, что специалисты CIRP считают доли поставленных смартфонов по косвенному признаку, а именно по количеству активированных устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объём поставок компании Samsung Electronics в Китай впервые превысил объём поставок в США, по данным издания Business Korea. Общий годовой объём продаж Samsung составил около $150 млрд, на поставки в Китай пришлось около 32%, на поставки в США — около 27%.

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