Суббота, 20 Апреля 2019 года
14:21:59 МСК

Сеть супермаркетов Franprix тестирует службу доставки роботами в Париже

Техника

Автоматизированные электрокары доставляют покупки из одного из супермаркетов в юго-восточном округе Парижа

Сеть супермаркетов Franprix тестирует службу доставки роботами в Париже
Marc Lagneau
Тележки для покупок магазина Franprix

Париж, 20 апреля 2019, 13:54 — REGNUM  Французская сеть супермаркетов Franprix запустила службу доставки покупок автономными роботами в Париже в тестовом режиме. Об этом сообщает Reuters.

Доставка осуществляется роботами, разработанными компанией TwinswHeel. Роботы представляют собой автоматизированные электромобили, оснащённые грузовым отсеком объёмом 30 или 40 литров.

В настоящее время автоматизированная служба доставки запущена в одном из супермаркетов в юго-восточном округе Парижа. На первом этапе роботы будут работать только в режиме сопровождения покупателей.

Впоследствии в Franprix рассчитывают получить необходимое разрешение от администрации города, которое позволит роботам доставлять покупки из супермаркета в полностью автономном режиме. В компании считают, что эта услуга упростит совершение покупок пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте авиастроительная компания Airbus начала тестирование беспилотников Airbus Skyways на пирсе Marina South в Сингапуре. Эти летательные аппараты используются для срочной доставки корреспонденции или мелких грузов (до 1,5 кг) на суда с береговой линии.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Airbus испытала беспилотник для доставки посылок на суда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Робототехника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить