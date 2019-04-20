Сеть супермаркетов Franprix тестирует службу доставки роботами в Париже

Париж, , 13:54 — REGNUM Французская сеть супермаркетов Franprix запустила службу доставки покупок автономными роботами в Париже в тестовом режиме. Об этом сообщает Reuters.

Доставка осуществляется роботами, разработанными компанией TwinswHeel. Роботы представляют собой автоматизированные электромобили, оснащённые грузовым отсеком объёмом 30 или 40 литров.

В настоящее время автоматизированная служба доставки запущена в одном из супермаркетов в юго-восточном округе Парижа. На первом этапе роботы будут работать только в режиме сопровождения покупателей.

Впоследствии в Franprix рассчитывают получить необходимое разрешение от администрации города, которое позволит роботам доставлять покупки из супермаркета в полностью автономном режиме. В компании считают, что эта услуга упростит совершение покупок пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте авиастроительная компания Airbus начала тестирование беспилотников Airbus Skyways на пирсе Marina South в Сингапуре. Эти летательные аппараты используются для срочной доставки корреспонденции или мелких грузов (до 1,5 кг) на суда с береговой линии.

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