В браузере Google Chrome появится режим чтения

Маунтин-Вью, США, , 11:13 — REGNUM В версии интернет-браузера Google Chrome для настольных компьютеров появится режим чтения, облегчающий работу с большими текстовыми документами. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Данный режим, названный Chrome Reader Mode, уже реализован в ежедневно обновляемой сборке Chrome Canary. Ожидается, что после тестирования данной функции она будет добавлена и в стабильную версию Google Chrome для настольных компьютеров.

В режиме чтения со страниц удаляется реклама, раздел комментариев и анимация, что должно упростить чтение больших статей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе представитель Google Бен Гэлбрейт заявил, что в браузере Chrome появится встроенный блокировщик рекламы. Ожидается, что этот сервис станет доступен с 9 июля 2019 года.

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