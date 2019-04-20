Суббота, 20 Апреля 2019 года
11:14:13 МСК

В браузере Google Chrome появится режим чтения

Техника

Функция тестируется в сборке Chrome Canary

Маунтин-Вью, США, 20 апреля 2019, 11:13 — REGNUM  В версии интернет-браузера Google Chrome для настольных компьютеров появится режим чтения, облегчающий работу с большими текстовыми документами. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Данный режим, названный Chrome Reader Mode, уже реализован в ежедневно обновляемой сборке Chrome Canary. Ожидается, что после тестирования данной функции она будет добавлена и в стабильную версию Google Chrome для настольных компьютеров.

В режиме чтения со страниц удаляется реклама, раздел комментариев и анимация, что должно упростить чтение больших статей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе представитель Google Бен Гэлбрейт заявил, что в браузере Chrome появится встроенный блокировщик рекламы. Ожидается, что этот сервис станет доступен с 9 июля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В браузере от Google появится встроенный блокировщик рекламы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить