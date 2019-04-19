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Персонажи Overwatch смогут побывать на Кубе

Техника

Новая локация пока доступна лишь на тестовых серверах

Ирвайн, США, 19 апреля 2019, 14:56 — REGNUM  На YouTube-канале игры Overwatch появился ролик, демонстрирующий новую карту. Ей стала Гавана, и эта территория уже доступна на тестовых серверах шутера.

Обновление предлагает игрокам перенестись на Кубу. На новой карте будет тематическое звуковое сопровождение, архитектура и множество мелких объектов, так или иначе являющиеся отсылками к настоящей Гаване.

Пока карта доступна только не тестовых серверах, однако в ближайшее время появится и в общем доступе. Официальную дату релиза разработчики пока не назвали.

Напомним, что ранее разработчики из Blizzard уже намекали на выход Гавана как отдельной игровой локации. На официальном сайте Overwatch выходила газетная статья, рассказывающая о винокуренном заводе на Кубе. Правда, геймеры посчитали, что обновление будет посвящено в первую очередь Батисту — новому герою игры.

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