В «Артеке» школьники собрали наноспутник за полтора часа

п.г.т. Гурзуф, Крым, , 14:50 — REGNUM Финалисты всероссийского конкурса «Спутник», проходящего в детском центре «Артек» собрали инженерную модель наноспутника за полтора часа. Занятие прошло под руководством сотрудников межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета, сообщает 19 апреля пресс-служба вуза.

Сборка проходила из «конструктора», созданного специалистами Самарского университета. Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным образцам космических аппаратов формата CubeSat 2U.

Чтобы проверить, насколько точно удалось собрать модель, юные инженеры провели автономные испытания всех бортовых систем при помощи отладочной платы. На эту плату отдельно устанавливается разработанные специалистами кафедры системы электропитания, связи, ориентации и стабилизации движения, навигации, а также бортовой компьютер или полезная нагрузка. Затем с персонального компьютера ребята проверили работоспособность платы, а также смогли перепрограммировать ее и отладить программное обеспечение.

Отмечается, что на следующих занятиях финалисты конкурса займутся программированием бортового компьютера и ориентированием спутника в пространстве. Перед школьниками поставят задачу разобраться с нештатной работой бортовой системы и принимать меры по сохранению и восстановлению связи с космическим аппаратом.

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