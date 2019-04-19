Камеры в каршеринге и такси начнут выявлять «усталых» водителей

Москва, , 11:28 — REGNUM Создана технология искусственного интеллекта для камер в автомобилях, заявил 19 апреля CEO «Яндекса» Грегори Абовски на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, проходящем в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы постарались разработать технологию искусственного интеллекта в камере, установленной в автомобиле. Эта технология в ближайшее время появится в 5 тыс. автомобилей. Камера может обнаружить, если человек устал или отвлекается», — сказал он.

Абовски рассказал о транспортных проектах «Яндекса», работающих на рынке Москвы, в частности, такси и каршеринге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве наземный городской транспорт массово начнёт переход на электробусы с 2021 года.

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