Токио, , 16:20 — REGNUM

Дешевый вариант консоли Nintendo Switch поступит в продажу осенью 2019 года, это произойдёт до релиза её более мощной версии. Об этом 18 апреля сообщил портал The Verge.

https://twitter.com/verge/status/1118706030177861632

Согласно имеющейся информации, этот вариант Switch будет более портативным и при этом он не потеряет функцию подключения к телевизору. Эксперты предположили, что консоль получит ту же аппаратную составляющую, что и оригинальная Switch.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия NetherRealm Studios показала в новом рекламном ролике геймплей Mortal Combat 11 на Nintendo Switch. Ожидается, что релиз игры на этой консоли состоится 10 мая 2019 года.

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