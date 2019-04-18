Четверг, 18 Апреля 2019 года
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В работе Google и Gmail произошел сбой

Техника

Наибольшее количество жалоб поступало со стороны пользователей из США

В работе Google и Gmail произошел сбой
Иллюстрация: Puregoogle.ru
Google

Вашингтон, 18 апреля 2019, 09:58 — REGNUM  В работе поисковика Google и почтовой службы Gmail произошел сбой. Об этом сообщается на сайте портала Downdetector.

«У Google проблемы с 5:37 вечера EDT», — говорится в сообщении Downdetector.

Пользователи испытывали проблемы при попытке зайти на страницу и воспользоваться учетной записью. Наибольшее количество жалоб было зафиксировано 18 апреля с 1:30 до 3:30 утра EDT — 1746 отчетов.

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