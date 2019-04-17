В 2020 году ралли «Дакар» состоится в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 14:49 — REGNUM Организаторы ралли-марафона «Дакар» объявили, что в 2020 году мероприятие переместится из Южной Америки в Саудовскую Аравию. Об этом 17 апреля сообщает портал CarAndBike.

Официальное объявление плана гонок будет сделано 25 апреля 2019 года в Аль-Киддии, недалеко от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Однако организаторы мероприятия уже подписали пятилетнее соглашение с правительством Саудовской Аравии о проведении гонок.

«Я мечтал участвовать в ралли «Дакар». Однако мне не удалось достичь этой цели. Теперь я рад достижению мечты гораздо большей, поскольку «Дакар» впервые приезжает в ближневосточный регион», — сказал председатель Федерации автомобильного транспорта Саудовской Аравии принц Халид бин Султан Абдулла Аль-Фейсал.

Напомним, гонки «Дакар» — ежегодный трансконтинентальный ралли-марафон, основанный Тьерри Сабином в 1978 году. В гонках принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители.

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