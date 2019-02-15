NASA закупит новые места на «Союзах» для отправки астронавтов к МКС

Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA намерено заключить контракт с «Роскосмосом» на приобретение ещё двух мест на космических кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщается на американском сайте госзакупок, NASA намерено купить места на «Союзах» для отправки одного члена экипажа осенью 2019 года и ещё одного — весной 2020 года.

Таким образом, присутствие на МКС американских членов экипажа будет обеспечено до осени следующего года года.

Напомним, в начале января глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «поспешными» заявления США о том, что в ближайшем будущем американские астронавты будут летать к МКС на собственных кораблях. По его словам, российская сторона уже получила заявки на продолжение полётов астронавтов на «Союзах».

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