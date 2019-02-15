Британский спутник-уборщица успешно поймал космический мусор. Видео

Лондон, , 19:37 — REGNUM Британские ученые впервые добились практического успеха в борьбе с космическим мусором, сообщает 15 февраля сайт университета Сюррея.

Успешный захват, произведенный на орбите зондом RemoveDebris открывает дорогу для серьезных проектов по очистке околоземного пространства от космического мусора, отмечено на сайте.

RemoveDebris запущен на орбиту в июне 2018 года экипажем Международной космической станции. Аппарат создан специалистами британского университета Сюррея и компании Airbus. Евросоюз выделил на этот проект 5,2 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, космический мусор, к которому относятся порядка 170 млн объектов на околоземной орбите, признан серьёзной опасностью для большинства спутников, МКС и пилотируемых кораблей.

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