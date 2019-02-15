Сфера больших данных демонстрирует взрывной рост в 2019 году

Пекин, , 11:47 — REGNUM Китайский сектор обработки больших данных продолжает демонстрировать стремительный рост в 2019 году, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Ключевая промышленность сектора, как ожидается, будет оценена в 720 млрд юаней (около $106,3 млрд) уже в 2019 году, говорится в обзорном докладе мозгового центра CCID.

Сектор больших данных поддерживает уровень роста между 25 и 30 процентами, меняя и совершенствуя региональную экономическую структуру в Поднебесной. Особенно бурно развивается сектор в провинциях Сычуань и Гуйчжоу, а также в городе центрального подчинения Чунцине.

В рамках развития цифровой экономики, власти Китая продолжат интеграцию больших данных в реальных сектор экономики, заявил исследователь Китайской академии информационных и коммуникационных технологий Вэй Кай.

Отметим, что согласно плану Министерства промышленности и информационных технологий Китая, выпущенному в 2017 году, планируется обеспечить сектор больших данных в стране ежегодными продажами в размере более 1 трлн юаней уже к 2020 году с 280 млрд в 2015 году. Также запланирован ежегодный рост этого сектора на 30% в период с 2016 по 2020 годы.

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