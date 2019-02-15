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Школьники изобрели «умную розетку», которая позаботится о выключении утюга

Техника

Благодаря этой разработке ребята стали лауреатами всероссийского конкурса научных и инженерных проектов

Красноярск, 15 февраля 2019, 10:07 — REGNUM  Розетку способную отключиться в нужное время сконструировали ученики красноярского лицея № 6 Иван Перов и Алексей Пеньков. Об этом 14 февраля сообщается на сайте «Наш Красноярский край».

«Умная розетка» состоит из платы, датчика тока, реле и отвечающий за передачу данных модуля. Через специальное мобильное приложение можно контролировать подачу электроэнергии в розетке. Так можно экономить электроэнергию.

Можно задать период зарядки мобильного телефона ночью, чтобы уменьшить расход электричества. Приложение к розетке позволит узнать сколько электроэнергии потрачено и на какую сумму. А родители уходя из дома могут не волноваться выключен ли утюг. В случае необходимости его можно будет отключить дистануционно.

С этим гаджетом школьники стали лауреатами всероссийского конкурса научных и инженерных проектов.

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Научно-техническая революция
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