КГБ Белоруссии устроило распродажу своих старых автомобилей

Минск, , 08:38 — REGNUM Беларусский Комитет государственной безопасности (КГБ) распродает свои старые машины. Соответствующие объявления размещены на сайте предприятия «Белспецконтракт».

Автомобили сняты с баланса госимущества и теперь ищут своего покупателя. Выставленные на продажу машины полностью укомплектованы.

Среди моделей преобладают немецкие марки: Opel и BMW. Однако в продаже есть и российские «Волги» в возрасте от 15 лет и старше и пробегом 200−300 тысяч км.

Седан Mercedes-Benz 230E — самый старый из выставленных на продажу автомобилей. В объявлении указано, что у автомобиля пробег 476 000 км. Его стоимость 2,6 тыс. белорусских рублей (85 тыс. российских рублей).

Самый молодой экземпляр — Peugeot 607. Ему почти 20 лет — он 2000-го года выпуска. Его пробег 367 000. Цена автомобиля составляет 9,1 тыс. белорусских рублей (277 тыс. российских рублей).Сообщается, что машины продают без аукциона. Для покупки авто надо заранее записаться на просмотр.

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