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Запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb вновь перенесён

Техника

Теперь старт ракеты назначен на 26 февраля

Куру, Франция, 13 февраля 2019, 21:27 — REGNUM  Запуск ракеты-носителя «Союз» с британскими спутниками связи OneWeb перенесён на 26 февраля. Об этом сообщается в микроблоге компании — оператора пуска Arianespace в Twitter.

Отмечается, что подготовка к старту на космодроме Куру во Французской Гвиане продолжается.

«Разгонный блок «Фрегат» заправлен. Космические аппараты установлены. Теперь взлёт запланирован на 26 февраля», — говорится в сообщении.

Напомним, российская ракеты-носитель «Союз-СТ» должна вывести на орбиту первые шесть спутников OneWeb в рамках проекта компании по созданию сети спутников, которые должны обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всему миру.

Первоначально запуск был запланирован на 20 февраля, однако затем был перенесён на 22 февраля из-за обнаружения трещины в разгонном блоке «Фрегат».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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