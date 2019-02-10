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IBM инвестирует $2 млрд в центр по изучению искусственного интеллекта

Техника

Центр «AI Hardware Center» будет открыт на территории кампуса Университета штата Нью-Йорк

Олбани, США, 10 февраля 2019, 14:04 — REGNUM  Американская компания IBM планирует инвестировать более $2 млрд в разработки в области технологий искусственного интеллекта и строительство специального центра. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Инвестиции IBM будут направлены на создание прототипов и тестирование компьютерных микросхем, ориентированных на использование в сфере искусственного интеллекта. Для этих разработок компания построит специальный центр «AI Hardware Center» в кампусе Университета штата Нью-Йорк в Олбани.

Вице-президент исследовательского подразделения IBM Мукеш Харе отметил, что технологии искусственного интеллекта могут изменить мир в ближайшие годы, поэтому открытие нового центра необходимо компании для сохранения лидерства в разработке прорывных технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри представил отчёт, согласно которому американская компания IBM является лидером среди коммерческих организаций по количеству зарегистрированных патентов в сфере искусственного интеллекта.

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Искусственный интеллект
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