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Facebook наращивает потенциал в сфере искусственного интеллекта

Техника

Facebook выкупила стартап GrokStyle

Менло-Парк, США, 10 февраля 2019, 11:31 — REGNUM  Американская компания Facebook выкупила стартап GrokStyle, занимающийся разработками программного обеспечения на базе технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Основатели GrokStyle Кавита Бала и Шон Белл начали разработку программы на основе технологии искусственного интеллекта в 2015 году. Идея проекта заключается в следующем: нейросеть распознаёт мебель на фотографиях со смартфона (или любых других изображениях) и помогает найти аналоги в базах магазинов. Создателям GrokStyle удалось добиться практического внедрения своей программы, заинтересовав крупнейшую нидерладнскую мебельную торговую сеть IKEA.

Пресс-секретарь Facebook Ванесса Чан сообщила, что команда GrokStyle перешла в Facebook. В компании, владеющей одноимённой социальной сетью, считают, что это приобретение поможет нарастить возможности организации в сфере искусственного интеллекта.

Издание отмечает, что в прошлом году Facebook приобрела как минимум четыре компании, ориентированные на технологии обмена сообщениями и искусственного интеллекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что администрация компании Facebook планирует объединить техническую инфраструктуру трёх крупных сервисов для обмена сообщениями, принадлежащих компании: WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

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Искусственный интеллект
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