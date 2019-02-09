СМИ: многие участники проекта Google не знали, что работают на Пентагон

Маунтин-Вью, США, , 16:16 — REGNUM Большое количество рабочих, сотрудничающих с компанией Figure Eight, не знало об участии в разработке проекта Google для Минобороны США. Об этом сообщает The Intercept.

В октябре 2017 года компания CrowdFlower (позже переименованная в Figure Eight) начала сотрудничество с компанией Google. Figure Eight предоставляет услуги по обучению программ искусственного интеллекта, в деятельности компании участвует большое количество временных рабочих, получающих небольшую оплату.

Согласно данным издания The Intercept, Figure Eight помогала компании Google в разработке проекта Maven для американского военного ведомства. В рамках этого проекта американская компания разрабатывала для Пентагона программное обеспечение, использующее технологии искусственного интеллекта, которое поможет американским военным в управлении боевыми беспилотниками.

Сообщается, что сотрудники Figure Eight выполняли задания по маркировке данных на спутниковых изображений (например, отмечали здания, транспорт и другие объекты), не зная, что их работа будет использоваться для военного проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года более 3 тысяч сотрудников Google подписали коллективное письмо, в котором потребовали отказаться от сотрудничества с Пентагоном по проекту Maven. Администрация Google сообщила, что выполнит условия контракта, истекающего в марте 2019 года, но не станет продлевать его.