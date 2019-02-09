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В Азербайджане заложен совместный с Россией автозавод

Техника

На нем планируется сборка коммерческих моделей нижегородского автопроизводителя «ГАЗ»

Баку, 9 февраля 2019, 13:00 — REGNUM  Символическая закладка первого камня в основание будущего совместного российско-азербайджанского автомобильного завода состоялась в Гаджигабульском промышленном районе Азербайджана с участием министра экономического развития России Максима Орешкина и его азербайджанского коллеги Шахина Мустафаева, сообщает 9 февраля агентство Sputnik Азербайджан.

Завод будет расположен на 80 км южнее Баку и на нем планируется сборка коммерческих моделей нижегородского автопроизводителя «ГАЗ» — «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель БИЗНЕС», среднетоннажных грузовых автомобилей «ГАЗон NEXT», микроавтобусов для школ и службы «Скорой помощи» и т.п. Всего — 12 моделей.

Главы экономических ведомств России и Азербайджана также ознакомились с планируемой к выпуску продукцией завода и условиями, которые созданы в Гаджигабульском промышленном районе для предпринимателей.

На предприятии планируется выпускать до 1000 экземпляров автомобилей в год при этом расходы на запуск производства берет на себя Азербайджан, инвестируя в проект 14 млн манатов (8,2 млн долларов).

Российская сторона берет на себя организацию поставок машинокомплектов, проведет отладку процессов технологии сборки, а также предоставит необходимые лицензии и документацию. Кроме этого «ГАЗ» берет на себя часть расходов по продвижению марки и обучение с сертификацией будущих сотрудников «Азермаша».

Выпуск первых автомобилей планируется начать в 2020 году, на производстве будет занято 100 человек.

Отметим, соглашение о сотрудничестве в развитии производства коммерческих моделей «ГАЗа» в Азербайджане было заключено в апреле 208 года.

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