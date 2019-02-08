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В США испытали гаубицу, стреляющую дальше ста километров. Видео

Техника

Испытания являются частью программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery – «Ствольная артиллерия с увеличенной дальностью)

Вашингтон, 8 февраля 2019, 19:28 — REGNUM  В США испытали высокоточную дальнобойную гаубицу с дальностью стрельбы более 100 км, сообщает 8 февраля интернет-портал «Популярная механика».

Тестирование новейшего артиллерийского орудия проходило на полигоне Юма в штате Аризона.

Орудие испытывалось на базе самоходной гаубицы Paladin. На САУ был установлен ствол модификации ХМ907, через который был произведен выстрел снарядом XM1113 с встроенным ракетным ускорителем

Испытания были проведены в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery — «Ствольная артиллерия с увеличенной дальностью), реализуемой в США с 2015 года. Программа предусматривает создание нового 155-мм артиллерийского орудия, корректируемого активно-реактивного снаряда и метательного заряда для него.

Стоит отметить, что в 2018 году в США заявили об успешном испытании артиллерийской системы, пославшей снаряд на дальность 62 км.

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Военно-промышленный комплекс
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