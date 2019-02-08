Первый двигатель РД-171МВ для «Союз-5» готовится к испытаниям – Рогозин

Москва, , 12:35 — REGNUM В научно-конструкторском бюро «НПО Энергомаш» в городе Химки Московской области собран первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5». Об этом 8 февраля сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"РД-171МВ готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире», — написал в своем Twitter Рогозин.

https://twitter.com/Rogozin/status/1093791995972198400

Напомним, РД-171МВ — это модификация советского жидкостного ракетного двигателя РД-170, разработанного КБ «Энергомаш» в 70−80-х годах прошлого столетия. Он будет использоваться качестве двигателя первой ступени на ракете «Союз-5».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года был разработан эскизный проект двигателя, который передали в ракетно-космический центр «Прогресс». В 2018 году был создан конструкторский макет двигателя. Лётные испытания должны начаться в 2022 году. Огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ запланированы на 2019 год.

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